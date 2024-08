Inter, con l’Al-Ittihad si rivede un trio stellato! Sommer in campo dal 1′?

L’Inter affronterà l’Al-Ittihad mercoledì all’U-Power Stadium di Monza nel penultimo test amichevole pre-stagionale prima dell’esordio in campionato, fissato per il prossimo 17 agosto contro il Genoa a Marassi. Inzaghi deve affrontare qualche grattacapo, con altri due infortunati a parte Taremi. Ecco chi potrebbe giocare contro la squadra saudita

SFIDA INTERESSANTE – L’Inter, dopo l’1-1 ottenuto in extremis sul campo del Pisa, si prepara a un’amichevole certamente più impegnativa, vale a dire quella in programma all’U-Power Stadium di Monza mercoledì 7 agosto alle ore 20.30 contro l’Al-Ittihad di Karim Benzema. La squadra saudita, arrivata ieri a Milano, è reduce dalla pesante sconfitta subita in terra spagnola contro il Betis.

GRATTACAPI – Simone Inzaghi deve fare i conti con due infortunati in più a parte Mehdi Taremi, ovvero Marko Arnautovic e Piotr Zielinski. Per l’austriaco si preannunciano tempi di recupero certamente più brevi rispetto al polacco, fatto sta che l’emergenza in attacco aumenta con l’indisponibilità appunto dell’iraniano. Marcus Thuram chiaramente è pronto e arruolabile, anche perché alternative non ce ne sono: sarà il francese a guidare l’attacco insieme a Joaquin Correa, esubero in casa nerazzurra.

Inter, contro l’Al-Ittihad scelte obbligate in attacco mentre tra corsie esterne e difesa c’è l’imbarazzo della scelta

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Lautaro Martinez è atterrato a Milano nella giornata di ieri ma non sarà ad Appiano Gentile prima di domani (martedì) e in ogni caso non sarebbe pronto per la sfida contro i sauditi. Il rientro anticipato dell’argentino fa tirare un sospiro di sollievo al tecnico interista che in vista del Genoa ora come ora ha scelte praticamente obbligate nel reparto avanzato.

RITORNO ALLE ORIGINI – In mezzo, con l’assenza di Zielinski, sceso in campo dal 1′ contro il Pisa, si rivedrà certamente il trio della seconda stella, vale a dire Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Il turco, partito dalla panchina nell’ultimo test amichevole, riprenderà il suo posto in cabina di regia. Inzaghi ha ritrovato anche Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, dunque tra corsie esterne e attacco potrà mischiare le carte. In porta molto probabilmente si rivedrà dal 1′ Yann Sommer con Josep Martinez apparso non brillantissimo nell’ultima uscita.