Inter, con la Pro Vercelli sarà allenamento congiunto: test prima degli USA

Domani l’Inter tornerà in campo, anche se non per una vera e propria amichevole come quella di sabato a Lugano. La squadra di Inzaghi farà un allenamento congiunto con la Pro Vercelli (non sarà trasmesso in diretta), alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti (vedi articolo).



NUOVO APPUNTAMENTO – “L’Inter prosegue nella preparazione in vista del debutto in Serie A, in programma sabato 21 agosto a San Siro contro il Genoa.

Dopo l’allenamento congiunto della scorsa settimana con il Sarnico e dopo la prima uscita stagionale sul campo del Lugano (vittoria ai calci di rigore), l’Inter è attesa a un nuovo appuntamento con l’allenamento congiunto con la Pro Vercelli in programma mercoledì 21 luglio al Suning Training Centre”.

Fonte: sito ufficiale