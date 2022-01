Inter, con la Lazio (all’andata) unico KO in Serie A: uno spartiacque – CdS

Inter, dalla Lazio alla Lazio. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi dall’unica partita persa in campionato, contro i biancocelesti, è cambiato il mondo. Una sconfitta, quella, che ha fatto cambiare passo ai nerazzurri.

SPARTIACQUE – L’Inter torna a sfidare la Lazio, unica squadra che è riuscita ad avere la meglio sui nerazzurri vincendo la sfida dello scorso 16 ottobre. Complice il calendario asimmetrico tra andata e ritorno, i nerazzurri hanno collezionato 9 vittorie (7 di queste di fila), 2 pareggi e 26 gol fatti e solo 4 incassati. La sconfitta con la Lazio, dunque, è stata uno spartiacque e si può dire che abbia cambiato la stagione dell’Inter, anche se la giornata successiva è arrivato il pareggio tanto contestato contro la Juventus. Da quel momento la squadra allenata da Simone Inzaghi ha messo la quinta totalizzando ben 29 punti su 33. Gran merito di questa crescita è chiaramente di Simone Inzaghi, che non ha mai perso la calma né la lucidità. Credeva nella rivoluzione tattica. Il gruppo ha capito di essere comunque sulla strada giusta con lui e ha ascoltato le sue richieste. Inzaghi ha creato un’alchimia perfetta con tutti, compresi Dumfries, Ranocchia, D’Ambrosio e Sanchez inizialmente in ombra e poco utilizzati. Ora l’Inter funziona come un orologio svizzero.

