Inter, con il Napoli l’unico scontro diretto vinto: ora testa alla Juventus

L’Inter conosce bene l’importanza della sfida contro la Juventus, considerando soprattutto i sette punti totalizzati nelle ultime sette partite. Inoltre, i nerazzurri quest’anno in campionato hanno vinto un solo scontro diretto, quello con il Napoli.

RIALZARE LA TESTA – L’Inter deve rialzare la testa per lo sprint finale. La squadra ha avuto il tempo di ricaricare le pile, ma soprattutto di concentrarsi a livello mentale. La squadra ha assolutamente bisogno di ritrovare la vittoria sia per mandare un segnale in campionato, ma soprattutto per ritrovare fiducia e in particolare la vittoria in uno scontro diretto. Come ribadito inizialmente, l’Inter quest’anno in Serie A ha vinto una sola partita con una delle prime cinque squadre del campionato: il Napoli, a San Siro. Mentre ha pareggiato al San Paolo. Ma anche contro la Juventus a Milano e con l’Atalanta in entrambe le occasioni, e con il Milan all’andata. Poi sono stati battuti nel derby di ritorno.