Inter, con il Barcellona torna Onana in porta! Un cambio in difesa – SM

L’Inter martedì 4 ottobre affronta il Barcellona a San Siro nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Inzaghi con il fiato sospeso per via delle condizioni di Lautaro Martinez, che ha accusato un affaticamento (vedi articolo). Secondo sportmediaset.it, in porta si appresta a giocare Onana mentre in difesa ci sarà un cambio

PENSIERI E DUBBI – L’Inter, dopo la sconfitta con la Roma, si appresta ad affrontare il Barcellona a San Siro nella terza giornata della fase a gironi di Champions League (QUI l’allenamento dei blaugrana). Simone Inzaghi, che dovrà già fare a meno di Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, è in apprensione anche per le condizioni di Lautaro Martinez. L’affaticamento accusato dall’argentino sembra sotto controllo e gli esami verranno effettuati solo nel caso in cui avvertisse fastidio anche lunedì.

ALTERNANZA – Per quanto riguarda le possibili scelte di Inzaghi, André Onana si appresta a tornare in porta in un’alternanza con Samir Handanovic che rischia di fare più male che bene ad una difesa già in confusione. A proposito della difesa, Stefan de Vrij potrebbe scendere in campo dal 1′ a discapito di Francesco Acerbi: l’ex Lazio non è stato il peggiore dei tre difensori contro la Roma ma la maggior esperienza internazionale dell’olandese potrebbe fare la differenza.