Inter, con il Barcellona la partita più delicata nel momento peggiore – CdS

Neanche il tempo di pensare alla sconfitta contro la Roma che l’Inter già domani scenderà in campo nuovamente a San Siro per sfidare il Barcellona di Xavi. Secondo il Corriere dello Sport, la sfida delicata con gli spagnoli arriva nel momento peggiore dei nerazzurri.

IN CRISI – La sfida di UEFA Champions League con il Barcellona non era già semplice prima, figuriamoci adesso che con l’Inter che fatica contro chiunque. Quella contro gli uomini di Xavi è la partita più delicata nel momento peggiore. L’Inter non è guarita, per niente. Due sere fa, con la Roma, l’Inter non ha staccato la spina ma è sembrata comunque impaurita, raccogliendo un’altra sconfitta. L’Inter, obbligata a ritrovarsi perché ha smarrito le coordinate. Fare bene nella massima competizione europea significa migliorare anche gli introiti del club. L’ultimo precedente dell’Inter con lo stesso ruolino disastroso di inizio stagione (stagione 2011-2012), la squadra non si qualificò neanche tra le prime quattro del campionato.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona