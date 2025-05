Inter, poche ore separano da Como: le ultime dal ritiro di Appiano Gentile

Cresce l’attesa ed anche la curiosità per l’ultima giornata di campionato: alle ore 20.45 Como-Inter, in contemporanea con Napoli-Cagliari. Ecco le novità e le sensazioni che arrivano dal ritiro ad Appiano Gentile dei nerazzurri.

RITIRO – Mentre a Napoli sono già iniziati i festeggiamenti per il quarto scudetto – con ancora l’ultima decisiva giornata da giocare, a Milano regna la calma e la concentrazione. Il punto in più dei partenopei dà, ovviamente, molte meno chance all’Inter, che però ha voglia di chiudere comunque nel migliore dei modi il suo campionato. Per farlo servirà presentarsi a Como con la mente il più sgombra possibile dagli ultimi negativi pensieri, nati dopo il pareggio contro la Lazio. Il ritiro lungo, voluto da Simone Inzaghi, aiuterà sicuramente a ristabilire l’equilibrio nello spogliatoio. Ecco quali sono le ultime notizie, con annesso il programma delle prossime ore, che arriva proprio da Appiano Gentile.

Le ultime dal ritiro di Appiano Gentile prima di Como-Inter

IL PROGRAMMA – Il ritiro nerazzurro ha avuto inizio ieri, quando l’Inter ha svolto il classico allenamento della vigilia. Questa mattina, poi, gli uomini di Simone Inzaghi sono stati protagonisti della rifinitura ad Appiano Gentile, alla quale è seguito il pranzo. Attualmente i calciatori stanno riposando, attenendo la merenda delle ore 17.30 circa. A quel punto arriveranno le ultime annotazione tecnico-tattiche da parte di Inzaghi e del suo staff, per poi partire in direzione Como. Il viaggio in autobus è previsto intorno alle ore 18.45, quindi pochissimo prima dell’inizio della sfida. Il motivo è semplice: solo 12 km separano Appiano Gentile dallo Stadio Sinigallia, che risulta addirittura più vicino di San Siro stesso. Manca davvero poco, sia in termini di distanza che di tempo, all’ultimo atto di questo folle campionato.