Inter-Como, San Siro gremito! Ecco il dato sugli spettatori

San Siro si conferma uno stadio d’eccezione in Inter-Como. Il dato sugli spettatori, nonostante non si tratti di un match di cartello, è di quelli rilevanti.

SPETTATORI PRESENTI – Inter-Como si sta svolgendo allo Stadio San Siro, con ben 73.204 spettatori presenti per la sfida. Il dato di affluenza di oggi è tra i migliori della stagione, ancora superiore a quello visto contro il Parma. Numeri che non stupiscono più, stante il riconoscimento del tifo interista come del più fidelizzato dell’intera Serie A, con dati che crescono costantemente, in linea con dei risultati all’altezza della storia del club nerazzurro. Degno di nota è anche il dato relativo al numero degli spettatori tifosi del Como, che stanno vivendo il match dal settore ospiti in 2.849.