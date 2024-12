Inter-Como, la probabile formazione: Inzaghi rivoluziona e conserva

Rivoluzione a metà per Simone Inzaghi. In Inter-Como la probabile formazione ha all’interno delle particolari novità. Di seguito il punto e le motivazioni delle scelte dell’allenatore nerazzurro.

A METÀ – I tifosi nerazzurri trascorreranno l’anti vigilia di Natale in compagnia della squadra di Simone Inzaghi. Inter-Como, infatti, è il posticipo di questa sera che metterà fine alla diciassettesima giornata di Serie A. Alle ore 20.45 le due formazioni scenderanno sul prato di San Siro, nella loro migliore veste, al netto ovviamente di infortuni e indisponibilità. Proprio per questo mister Inzaghi ha la necessità di compiere qualche scelta diversa dal solito, provando comunque a mantenere il miglior undici titolare possibile. La probabile formazione di Inter-Como diventa, così, un ibrido tra rivoluzione e conservazione.

Inter-Como, tutte le scelte di Inzaghi

LA PROBABILE FORMAZIONE – In Inter-Como, infatti, il tecnico Inzaghi è costretto a modificare la difesa, dove nell’ultimo periodo sono arrivate le maggiori difficoltà fisiche. Alessandro Bastoni dovrà giocare in un ruolo inedito, spostato da sinistra al centro della difesa. Completeranno il reparto Aurel Bisseck e Carlos Augusto, preferiti a Matteo Darmian e Stefan De Vrij che non risultano abbastanza in forma per una titolarità. Il centrocampo e l’attacco nerazzurro di Inter-Como restano invece intatti rispetto a quello che è l’ideale di Inzaghi. Tutte le pedine fondali del tecnico ci saranno, a partire dal tandem offensivo formato da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Anche Nicolò Barella, in forse fino a ieri, riesce a recuperare in tempo. Di seguito il resto della probabile formazione di Inzaghi per Inter-Como.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram.