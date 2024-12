Inter-Como, probabile formazione: Inzaghi chiaro! Una vera bagarre

Domani Inter-Como, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Circa un’ora fa ha parlato Simone Inzaghi in conferenza stampa, dando alcuni importanti aggiornamenti.

EMERGENZA – Inter-Como chiuderà la giornata numero 17 della Serie A, poi la ripresa sarà immediatamente dopo Natale. I nerazzurri, domani sera a San Siro, se la vedranno contro la squadra di Cesc Fabregas, che può contare sul solito Nico Paz, giocatore di indiscusso valore e su cui anche l’Inter ha messo gli occhi. In merito alla formazione di domani, Inzaghi deciderà dopo la riunione tecnica che avverrò domattina. Ma le ultime indicazioni, segnalano una situazione emergenziale in difesa. Infatti, oltre a Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, sono a forte rischio anche Stefan de Vrij e Matteo Darmian. Quindi, nel caso in cui questi due non dovessero farcela, allora si aprirebbe una bagarre a sinistra sul ruolo di braccetto. Difatti, Bisseck si posizionerà a destra, mentre Bastoni al centro. E a sinistra?

La probabile formazione per Inter-Como: qualche dubbio in difesa

ULTIME – La bagarre interesserà Carlos Augusto e Tomas Palacios. Bastoni, a meno di sorprese, dovrebbe accentrarsi per sostituire un de Vrij non al meglio. Il brasiliano è in vantaggio sul ragazzo argentino, che contro l’Udinese in Coppa Italia ha comunque mostrato importanti segnali di crescita. Per il resto, l’altro dubbio è in mezzo al campo, anche se Nicolò Barella sarà regolarmente a disposizione, dopo il problema alla coscia accusato lunedì a Roma. La probabile formazione per Inter-Como:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.