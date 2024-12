Inter-Como, per un ‘buon Natale’ serve replicare le avversarie

Inter-Como è l’ultima partita in Serie A prima di Natale. Alle 20.45 al Meazza si completa la diciassettesima giornata e non sarà possibile “fare meglio” di chi ha già giocato prima.

DI NUOVO IN CAMPO – Dopo lo 0-6 alla Lazio e il 2-0 all’Udinese in Coppa Italia c’è un lunedì sera prima di Natale, con Inter-Como. Partita che non può essere certo considerata “semplice”, perché arriva dopo un weekend nel quale i sorrisi sono stati pochi. Prima la vittoria di un brutto Milan, che vicino in classifica non è ma ha pur sempre vinto a Verona. Poi il successo striminzito, grazie a un super Alex Meret, del Napoli col Genoa. Quindi la Lazio allo scadere a Lecce e, sempre nel finale, l’Atalanta capolista in rimonta contro l’Empoli. Per non parlare della Juventus a Monza. Tutti risultati non certo buoni per l’Inter, chiamata a “fare il suo”. Ossia semplicemente tenere le distanze, perché di può stavolta non è possibile fare.

Inter-Como con l’emergenza in difesa

SEMPRE TANTI ASSENTI – L’ha detto anche Simone Inzaghi ieri in conferenza stampa: difesa ridotta ai minimi termini, visto che (ancora una volta) mancano Francesco Acerbi e Benjamin Pavard oltre ai “nuovi” problemi di Matteo Darmian e (probabilmente) Stefan de Vrij. Per Inter-Como probabile Alessandro Bastoni centrale di difesa, con Yann Bisseck e Carlos Augusto braccetti. Poi si chiede, e sarebbe anche ora, qualche segnale da Lautaro Martinez: il 2024 che si sta per concludere lo ha visto trionfare su numerosi fronti, ma da marzo in poi ha segnato appena sette gol con il suo club. Pochissimi. Nel Como le attenzioni sulla squadra di Cesc Fàbregas sono molte su Nico Paz. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Como, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.