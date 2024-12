Inter-Como, le formazioni ufficiali: Inzaghi ridisegna la difesa

Alle 20.45 è in programma Inter-Como, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Como, con Simone Inzaghi costretto a rimodellare la sua difesa a causa delle recenti defezioni

FORMAZIONI UFFICIALI – Diciassettesima giornata del campionato di Serie A, con l’Inter che affronta il Como a San Siro nella sfida pre-natalizia fra le due squadre, che chiude questo turno. A causa delle tante assenze, Simone Inzaghi è costretto a ridisegnare la sua difesa come confermato dalle probabili di oggi, con Alessandro Bastoni al centro e Carlos Augusto dal primo minuto ad agire sulla zona sinistra della retroguardia. Per il resto spazio ai titolarissimi, specialmente a centrocampo con il recupero di Nicolò Barella e in attacco con la solita coppia composta da Marcus Thuram – a caccia di Mateo Retegui in cima alla classifica dei marcatori – e di Lautaro Martinez ancora a caccia del ritorno al gol.

INTER-COMO, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 95 Bastoni, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.

A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 42 Palacios, 50 Aidoo, 55 Motta, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

COMO (4-2-3-1): 25 Reina; 77 Van der Brempt, 2 Kempf, 13 Dossena, 5 Goldaniga; 33 Da Cunha, 20 Sergi Roberto; 7 Strefezza, 79 Paz, 16 Fadera; 11 Belotti.

A disposizione: 1 Audero, 4 Kone, 6 Iovine, 8 Baselli, 10 Cutrone, 15 Jack, 17 Cerri, 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 36 Mazzitelli, 90 Verdi, 93 Barba.

Allenatore: Cesc Fabregas.