Inter-Como, due dubbi per Fabregas. La probabile formazione

Il Como arriverà domani a San Siro per la sfida del monday-night contro l’Inter. Cesc Fabregas lavora agli ultimi dettagli, con due dubbi di formazione.

VIGILIA – Cesc Fabregas torna a San Siro da allenatore: il tecnico spagnolo sfiderà l’Inter in una gara che si preannuncia abbastanza particolare. L’Inter di Simone Inzaghi vuole continuare sulla buona strada senza perdere terreno da Napoli e Atalanta. Lo stesso Como invece, sogna in grande e vuole provare a fare bottino pieno contro i campioni d’Italia. Derby tutto lombardo in programma domani alle 20:45 a San Siro.

Inter-Como, tante le conferme a San Siro

DUBBI – Fabregas dovrà fare ancora a meno di Moreno e Sala. Allo stesso tempo però, rientra Sergi Roberto che andra a giocare davanti alla linea difensiva. In porta confermato Pepe Reina che conosce abbastanza l’Inter dopo un passato al Napoli. In difesa invece spazio a Goldaniga e Kempf al centro insieme a Van der Brempt come terzino. Sull’altra fascia invece, primo dubbio per Fabregas: un posto per due, con Barba o Dossena che scalpitano. A centrocampo invece, ci sarà Da Cunha insieme allo spagnolo. Il secondo dubbio invece riguarda l’attacco con Strefezza in vantaggio su Cutrone.

COMO (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. Allenatore: Cesc Fabregas