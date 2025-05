L’Inter di Como come quella con Verona e Torino ma se poi… – CdS

L’Inter oggi gioca la sua ultima partita di campionato e lo farà sul campo del Como. Per vincere lo scudetto servirà una vittoria e una non vittoria del Napoli a Cagliari. Tanto difficile. Ecco perché lo stesso Simone Inzaghi darà spazio a tantissime seconde linee, ripetendo praticamente gli undici già visti contro Verona e Torino.

INTER B – Le possibilità di portare a casa il secondo scudetto consecutivo sono praticamente vicine allo zero. L’Inter deve vincere a Como e poi sperare in una non vittoria del Napoli, i cui tifosi hanno già avviato i festeggiamenti con 24 ore di anticipo, contro il Cagliari salvo al Diego Armando Maradona. Simone Inzaghi ci crede ancora ma non troppo. Ecco perché al Sinigaglia andrà in campo l’Inter B, ossia quella piena zeppa di alternative, con i soli Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu titolari tra i giocatori di movimento. In porta, Yann Sommer dovrebbe spuntarla su Josep Martinez. Poi dentro diverse alternative: da Kristjan Asllani a centrocampo passando per i vari Stefan de Vrij, Matteo Darmian, Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Mehdi Taremi. In avanti, l’iraniano farà coppia con Joaquin Correa. Insomma, sarà la stessa o quasi Inter vista contro il Verona e il Torino, due partite portate con leggerezza e senza problemi. Quello che Inzaghi, probabilmente, cercherà anche stasera.

La probabile formazione dell’Inter contro il Como: tante riserve

SOLO IN UN CASO DENTRO I BIG – Inzaghi manderà in campo le seconde linee per dare un turno di riposo ai titolarissimi, che tra otto giorni esatti, sottolinea il Corriere dello Sport, si andranno a giocare la finale di Champions League a Monaco di Baviera contro il Psg. In tanti stanno già pensando a quella finale (vedi il secondo tempo con la Lazio). E anche per questo, Inzaghi preferirà lasciare fuori dall’inizio dando spazio a chi ha giocato di meno. Ma nel caso in cui arrivassero notizie positive da Napoli, allora i big faranno il loro ingresso. La probabile formazione di Como-Inter:

(3-4-2-1): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Correa, Zalewski; Taremi.