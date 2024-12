Inter-Como, Barella recuperato? Avanza un’idea – Sky

Inter-Como si disputerà stasera 23 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio San Siro: per l’occasione, il centrocampista Nicolò Barella proverà a rientrare dal primo minuto.

LA SITUAZIONE – Inter-Como potrebbe vedere la presenza di Nicolò Barella dall’inizio. Questo è quanto riportato da Matteo Barzaghi di Sky Sport, il quale ha aggiunto che ci sono delle conferme riguardo la partecipazione del sardo dal primo minuto. Il calciatore nerazzurro, assente contro l’Udinese in Coppa Italia a causa di una lieve elongazione all’adduttore della coscia destra, dovrebbe quindi prendere il posto di Davide Frattesi, che lo aveva sostituito degnamente nel match vinto contro i friulani per 2-0.

Inter-Como, dal centrocampo in su solo ‘certezze’

LO SCENARIO – Barella dovrebbe quindi affiancarsi ai titolarissimi di Simone Inzaghi in campionato, sia in mezzo al campo che sugli esterni. Con lui, dal primo minuto sia Hakan Calhanoglu che Henrikh Mkhitaryan, con Federico Dimarco e Denzel Dumfries a completare il reparto. In avanti, spazio a Lautaro Martinez e Marcus Thuram, il cui feeling con il gol lo porta ad essere momentaneamente secondo alle spalle di Mateo Retegui nella classifica capocannonieri della Serie A.