Inter-Como, allarme generale in difesa. La probabile formazione

Con qualche novità in difesa, Simone Inzaghi si appresta ad affrontare il Como di Cesc Fabregas nel match in programma alle ore 20:45 a San Siro.

LAVORO – Simone Inzaghi si prepara all’ultimo impegno prima di Natale. L’Inter ospiterà questa sera a San Siro il Como di Cesc Fabregas che siederà per la prima volta sulla panchina del Meazza come allenatore. Il tecnico dell’Inter, nell’ultimo allenamento di ieri, ha cambiato qualcosa. A sorpresa, a centrocampo, potrebbe giocare Nicolò Barella dal primo minuto. Il centrocampista azzurro si è allenato insieme ai compagni in gruppo e sfida Davide Frattesi per una maglia dal primo minuto.

Inter-Como, straordinari in vista in difesa

CAMBI – In attacco invece, confermata la coppia composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram. Il capitano dall’Inter spero di tornare al gol: l’ultimo proprio a San Siro contro il Venezia. In difesa invece, allarme generale con De Vrij e Darmian che non si sono allenati in gruppo. Inzaghi pronto a chiedere a Alessandro Bastoni gli straordinari con Yann Bisseck a destra e a Carlos Augusto come braccetto di sinistra.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi