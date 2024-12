Inter-Como 2-0, Thuram regala la tranquillità… E un buon Natale!

Termina 2-0 Inter-Como, sfida valevole per la diciassettesima giornata di campionato. Ecco quanto successo a San Siro nella ripresa, dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 0-0.

VANTAGGIO – Parte con un altro piglio il secondo tempo dell’Inter, tanto che bastano solo tre minuti per trovare finalmente la rete del vantaggio: calcio d’angolo dalla destra battuto perfettamente da Hakan Calhanoglu, Carlos Augusto stacca imperiosamente sul secondo palo e trova il vantaggio. Da qui, però, i nerazzurri calano di nuovo ed è il Como a rendersi pericoloso. Specialmente al 61′, con Nico Paz che stoppa tutto solo in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, è bravissimo e attento però Yann Sommer a parare la sua conclusione. Poi al 69′ arriva il secondo gol: Dimarco tira da fuori, colpisce Lautaro Martinez di passaggio, ma il direttore di gara ferma tutto per una posizione di fuorigioco.

…E BUON NATALE! – A livello fisico fatica l’Inter, molto stanca dalle tante partite disputate in questo periodo. Tanto che il Como di Cesc Fabregas ci prova, senza però riuscire a trovare la zampata decisiva. Il tutto anche con un arbitraggio che lascia parecchio a discutere, specialmente per un fallo totalmente ignorato su Lautaro Martinez lanciato a rete. Nel finale, a regalare la tranquillità, ci pensa Marcus Thuram: ripartenza letale con il francese che prende palla e lascia partire un terra-aria da fuori area che sfonda l’incrocio, registra il 2-0 e regala un felicissimo Natale all’Inter e ai suoi tifosi!

INTER-COMO 2-0

Gol: Carlos Augusto al 48′, Thuram al 90’+2