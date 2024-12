Inter-Como 2-0, le statistiche rivelano una risorsa e una difficoltà!

Il risultato finale di Inter-Como è 2-0 in favore dei nerazzurri. Termina con i gol di Carlos Augusto e di Marcus Thuram la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025: queste le statistiche del match disputato allo Stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro.

LA PRESTAZIONE – Dopo un primo tempo completamente bloccato, Inter-Como si risolve subito dopo il rientro dagli spogliatoi. È Carlos Augusto, partito titolare nel terzetto difensivo schierato da Simone Inzaghi, ad aprire le marcature al 48′. Il suo gol di testa, nato dai risvolti di un calcio d’angolo, decide il risultato della gara fino alla fine. O quasi, perché al 90+2′ Marcus Thuram chiude definitivamente i giochi con un incredibile gol. I nerazzurri conquistano così altri tre punti fondamentali per restare col fiato sul collo di Atalanta e Napoli, nella parte più alta della classifica. Ma cosa raccontano le statistiche di Inter-Como? Analizziamole nel dettaglio.

Inter-Como, le statistiche della sfida di Serie A

L’ANALISI DEI NUMERI – La vera Inter viene fuori davvero solo nel secondo tempo, seppur non rischiando troppo neanche nel primo tempo. La gara è quasi sempre in controllo dei nerazzurri, come si evince anche dal possesso palla: il 63% per la squadra di Simone Inzaghi contro il 37% di quella di Cesc Fabregas. Tra i dati più significativi delle statistiche di Inter-Como c’è certamente quello dei calci d’angolo: ben 7 in favore dei padroni di casa, che vanno nuovamente in gol – come accaduto contro la Lazio – sui risvolti di un corner. I calci piazzati diventano una risorsa, e trovare così tante bandierine può essere solo un bene. Fanno meno sorridere, invece, i numeri legati ai tiri. Tantissime le volte in cui l’Inter va alla conclusione nel totale (17) ma pochissime, in prospettiva, quelle in cui trova la porta: solo 5. Un chiaro segnale della difficoltà nerazzurra di rendersi concreta sotto porta, lasciando per troppo tempo aperto il risultato contro il Como.