Inter-Como 0-0 al 45′: Dumfries si mangia il vantaggio

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Como, sfida valevole per la diciassettesima giornata di campionato.

PRIMO TEMPO – Un Como molto attento e preparato fisicamente tiene a bada l’Inter in questi primi quarantacinque minuti, che terminano con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Faticano parecchio i nerazzurri, che soffrono la pressione e la velocità degli ospiti. Tanto che la prima vera occasione della partita, per la squadra di Simone Inzaghi, arriva soltanto al 32′: bel giro palla con l’assist dalla destra per Denzel Dumfries, il quale però da posizione comoda si mangia incredibilmente l’1-0 mandando sopra la traversa. Il Como prova spesso a rendersi pericoloso con delle infilate dietro la retroguardia dei padroni di casa, senza riuscire però a rendersi particolarmente pericolosi. Un’altra grande azione arriva al 41′, con Carlos Augusto che pesca Federico Dimarco in mezzo all’area, la sua girata però non è abbastanza pericolosa da impensierire Pepe Reina. Nel finale ci provano di nuovo i nerazzurri, con anche un netto fallo di mano di Nico Paz in ripartenza al limite dell’area, ma che l’arbitro incredibilmente non ravvede. Si va all’intervallo sullo 0-0.

INTER-COMO 0-0

Gol: /