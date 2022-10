Inter, come cambia l’attacco di Inzaghi senza Lautaro Martinez? Le possibili soluzioni

Lautaro Martinez rischia di saltare l’importantissima sfida con il Barcellona a causa di una noia muscolare (vedi articolo). Come cambierebbe l’Inter in attacco senza l’attaccante argentino.

RISCHIA LAUTARO MARTINEZ – Rinunciare anche a Lautaro Martinez dopo Romelu Lukaku, significherebbe perdere l’attacco titolare in una partita che l’Inter non può sbagliare. Rimanendo soltanto con Edin Dzeko e un Joaquin Correa sottotono, oltre che senza gol da oltre un mese. Dopo gli stop pesanti di Lukaku e Brozovic, non è proprio il caso di privarsi del titolarissimo Lautaro Martinez. L’attaccante belga rischia seriamente di saltare anche il Sassuolo sabato. Per sapere se ci sarà o meno domani bisognerà attendere ancora qualche ora. Se non dovesse farcela, possibile ipotizzare anche l’inserimento di Henrikh Mkhitaryan in coppia o da seconda punta in coppia con Edin Dzeko.