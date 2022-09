Inter, col Viktoria Plzen sfida fondamentale. Dare un segnale alle rivali

L’Inter, questa sera, sfiderà il Viktoria Plzen per la seconda giornata del gruppo c di Champions League. Non si tratta dell’ultima spiaggia, ma i nerazzurri devono vincere per dare un segnale a se stessi e alle rivali

CAMMINO – L’Inter ha iniziato male il proprio cammino in Champions League. La sfida contro il Bayern Monaco ha mostrato una netta differenza di qualità e, soprattutto, di personalità rispetto alla squadra bavarese. Un aspetto che, nella scorsa edizione della massima competizione europea, non si era visto contro Real Madrid e Liverpool. La squadra di Inzaghi, dopo un inizio di stagione stentato, deve ritrovare fiducia in se stessa: ecco perché, la sfida di questa sera contro il Viktoria Plzen, è fondamentale.

IMPORTANTE – L’Inter, in Repubblica Ceca, deve necessariamente fare risultato per mettere pressione e dare un segnale forte a Bayern Monaco e Barcellona. La scorsa stagione ha dimostrato che i nerazzurri, su singola sfida, possono giocarsela con tutti. Ecco perché, nonostante le brutte sensazioni arrivate dalla prima sfida di Champions League di quest’anno, non si può già declassare l’Inter alla corsa per un posto alla fase ad eliminazione diretta di Europa League.