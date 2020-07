Inter, col Napoli arriva la terza partita di fila senza gol al passivo

L’Inter col Napoli ha vinto, col dettaglio di non aver subito gol. Per i nerazzurri è la terza gara consecutiva: una svolta evidente rispetto al recente passato.

SVOLTA NEI GOL SUBITI – L’Inter ci ha preso gusto. Dopo Fiorentina e Genoa è arrivato il Napoli. E il finale è stato lo stesso. Di cosa parliamo? Presto detto. Numero alla casella gol subiti? Zero. Un evento che per un certo lasso di tempo è stato raro in casa nerazzurra. Da Inter-Brescia invece i clean sheet sono stati 5 in 9 partite. Vale a dire quanti nelle 24 gare precedenti.

SECONDA VOLTA – Gli ultimi tre sono stati, appunto, consecutivi. L’Inter di Conte ha così pareggiato la miglior striscia vista in stagione: dalla terza alla quinta giornata, il trittico Udinese, Milan, Lazio. Gol subiti, complessivi, zero. Esattamente come contro Fiorentina, Genoa e Napoli. In totale i clean sheet in stagione adesso sono 13. E l’Inter è ancora la miglior difesa del campionato.