Inter, contro il Como spazio al turnover: ritorna Zalewski: la probabile formazione

L’Inter si prepara a scendere in campo contro il Como per l’ultima giornata di Serie A 2024-2025. Con qualche dubbio riguardo le condizioni di diverse giocatori, Simone Inzaghi opta per il turnover: la formazione, infatti, sarà un mix della squadra scesa in campo contro Verona e Torino. Torna Nicola Zalewski nella posizione di trequartista.

TANTI CAMBI – Tra i pali ci sarà Josep Martinez, al debutto da titolare in Serie A con la maglia nerazzurra. A riposo Yann Sommer, uno dei protagonisti della stagione. In difesa non ci saranno né Francesco Acerbi né Alessandro Bastoni: spazio al terzetto composto da Yann Bisseck, Stefan de Vrij e Carlos Augusto, con quest’ultimo braccetto nella linea a tre. A centrocampo, sulla fascia destra Matteo Darmian rileva Denzel Dumfries, mentre a sinistra viene confermato Federico Dimarco, uno dei pochi titolari in campo dal primo minuto. In mezzo, spazio a una coppia formata da Hakan Calhanoglu agirà al fianco di Kristjan Asllani in una mediana tecnica ma equilibrata.

Inter chiude col trequartista, si rivede Zalewski!

LA PROBABILE FORMAZIONE – Sulla trequarti agirà ancora Nicola Zalewski che ritorna dopo l’esperimento col Torino, e Joaquin Correa. A guidare l’attacco, invece, ci sarà ancora Mehdi Taremi, ma senza Marcus Thuram. Lautaro Martinez ha recuperato, ma sarà presente solo in panchina. Di seguito la probabile formazione dell’Inter in vista della partita di domani

Inter (3-4-2-1): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Dimarco; Zalewski Correa; Taremi.