Inter, col Bologna tornano Lukaku e Eriksen, Godin avanza dietro – GdS

Condividi questo articolo

Inter-Bologna si avvicina (in programma oggi alle 17.15) e va delineandosi la formazione scelta da Conte. In avanti, Christian Eriksen tornerà a supporto di Romelu Lukaku (partito in panchina contro il Brescia) e Lautaro Martinez. Dietro, Diego Godin in vantaggio su D’Ambrosio. Ecco la probabile formazione di Inter-Bologna secondo la “Gazzetta dello Sport”.

TITOLARI – Per affrontare Inter-Bologna di oggi pomeriggio, Antonio Conte torna ad affidarsi ai titolari. Davanti, spazio a Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, supportati da Christian Eriksen sulla trequarti. Partiti in panchina col Brescia, il belga e il danese sono riusciti a incidere ugualmente, confezionando la rete numero cinque (firmata dal numero 24). A centrocampo confermati due tra i migliori della goleada di mercoledì, Nicolò Barella al centro e Ashley Young sulla corsia mancina. Sulla fascia opposta, contro il Bologna riprende il posto da titolare Antonio Candreva, anche lui in gol contro il Brescia. Una scelta obbligata anche dall’assenza di Victor Moses. Accanto a Barella, invece, dovrebbe tornare Marcelo Brozovic dal 1′. Un rientro fondamentale per Conte e per l’Inter, che riavranno il loro regista metronomo.

RETROGUARDIA – Anche in difesa, spazio alle conferme in casa Inter. Al centro nessuno sposta Stefan de Vrij, mentre il terzo di sinistra rimane Alessandro Bastoni. Il giovane italiano inietterà altri minuti nella sua prima stagione da titolare in nerazzurro. Sul centro-destra dell’Inter, contro il Bologna Milan Skriniar dovrà scontare il terzo e ultimo turno di difesa. Al suo posto, Diego Godin in vantaggio su Danilo D’Ambrosio, che probabilmente si alterneranno nel corso del match.