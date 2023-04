Inter, col Benfica vale 20 milioni! Premi e incentivi sponsor − TS

L’Inter si prepara al ritorno del match contro il Benfica in Champions League. Una partita che vale tantissimo anche per le casse di Steven Zhang

NOTTO D’ORO − La notte di domani contro il Benfica vale per l’Inter 20 milioni di euro: assegno Uefa da 12.5 milioni garantito a chi entra tra le magnifiche quattro più l’incasso della semifinale casalinga che difficilmente sarebbe sotto quota 7.5 milioni. Zhang spera e intanto fa i conti. In questa Champions League, la sua squadra ha già rinvigorito le casse del club con circa 68 milioni di euro tra quota iniziale di partecipazione, passaggio del girone ed eliminazione del Porto agli ottavi di finale. Ora la semifinale è davvero alla porta, visto lo 0-2 dell’andata, e si può dunque sperare di arrivare fino in fondo. La possibilità di poter approdare alla finale sarebbe in termini di marketing e visibilità un upgrade clamoroso per l’Inter: non solo perché incasserebbe altri 12.5, ma significherebbe anche aprire altri orizzonti di market pool e sponsorizzazioni. Da non dimenticare le difficoltà con il main sponsor digitalbits, ormai fuori dai giochi nonostante compaia ancora sulle maglie della Prima Squadra. Insomma, se la semifinale storicamente vale tantissimo (l’ultima volta 13 anni fa), anche economicamente ha un suo perché.

Fonte: Tuttosport − Stefano Sacchi