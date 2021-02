Inter Club, 60 anni di passione: la celebrazione del club nerazzurro

Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Domani alle 15 si giocherà Inter-Genoa. I nerazzurri di Antonio Conte sono quindi chiamati a confermarsi dopo i successi importantissimi contro Fiorentina, Lazio e Milan.

MAGLIA SPECIALE – Inter-Genoa sarà una partita speciale per il club nerazzurro. Saranno infatti festeggiati i 60 anni del Centro Coordinamento Inter Club. Per farlo – visto il match a porte chiuse – la squadra scenderà in campo con una patch celebrativa e durante il match “sulla terza fila LED con un ringraziamento a tutti i soci sparsi nei 75 paesi nel Mondo in cui gli Inter Club sono presenti”.