Inter, cinque cambi mirati contro l’Arsenal per gestire le forze! Almeno uno a reparto – CdS

L’Inter prepara la sfida contro l’Arsenal con vista Napoli. Questa doppia sfida importante impone ai nerazzurri di bilanciare le energie fisiche e mentali dei suoi uomini. Secondo il Corriere dello Sport, saranno cinque i cambi rispetto la sfida di campionato contro il Venezia.

CAMBI RAGIONATI – Simone Inzaghi in Inter-Arsenal potrebbe applicare una strategia di rotazioni, già usata efficacemente nelle gare europee precedenti, per garantire che i giocatori chiave siano freschi per entrambi gli impegni. Non perché venga privilegiato lo scudetto rispetto all’Europa, ma semplicemente per gestire al meglio le forze, considerati gli acciacchi anche delle ultime partite. Tra i giocatori che probabilmente partiranno dalla panchina troviamo Francesco Acerbi, che sta ancora recuperando completamente dall’infortunio. Acerbi dovrebbe essere preservato per marcare Romelu Lukaku nella gara contro i partenopei, mentre in difesa, senza Bastoni, potrebbe essere nuovamente schierato Bisseck sul lato sinistro. Inzaghi valuta anche un turnover sugli esterni, dove Matteo Darmian potrebbe essere spostato a sinistra per consentire un turno di riposo a Federico Dimarco.

Non solo difesa, due cambi anche a centrocampo

UN RITORNO – Inter-Arsenal segna il ritorno di Hakan Calhanoglu titolare davanti la difesa. Accanto a lui potrebbero trovare spazio Davide Frattesi e Piotr Zielinski, sostituendo così Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan, entrambi chiamati a rifiatare dopo gli ultimi impegni. Questa gestione oculata dei giocatori risponde alla necessità di affrontare una settimana densa di appuntamenti. Inzaghi punta quindi su una formazione che possa competere contro i Gunners senza perdere d’occhio l’importante scontro con i primi in classifica del Napoli. Con cinque possibili cambi rispetto alla vittoria contro il Venezia, Inzaghi spera di mantenere freschi i suoi uomini chiave senza compromettere la qualità del gioco. L’attacco, invece, dovrebbe vedere la conferma di Lautaro Martinez, in grande forma e desideroso di brillare anche sul palcoscenico europeo. A fianco a lui, l’allenatore sta considerando sia Mehdi Taremi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno