Inter in emergenza: chi sono Berenbruch e Aidoo convocati in Champions League

L’Inter si prepara alla sfida di Champions League contro lo Young Boys, ma dovrà affrontare l’incontro con una rosa decimata da infortuni. Dopo la Roma, Inzaghi per far fronte a molte assenze importanti, ha deciso di convocare i due giovani primavera Thomas Berenbruch e Mike Aidoo. Ecco chi sono e come torneranno utili alla causa.

EMERGENZA – Le defezioni di Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani, unita a quella del difensore Francesco Acerbi, creano una situazione di emergenza che obbliga Simone Inzaghi a puntare sui giovani della Primavera per completare la rosa. In questa situazione di emergenza, Simone Inzaghi ha deciso di attingere ancora una volta dal vivaio dell’Inter. Oltre alla convocazione di Thomas Berenbruch, già presente in panchina nel match contro la Roma, il tecnico nerazzurro porterà a Berna anche Mike Aidoo, esterno destro classe 2005, altro giovane talento della Primavera di Andrea Zanchetta. Entrambi i giocatori rappresentano soluzioni interessanti, che potrebbero offrire freschezza e dinamismo in una fase della stagione particolarmente delicata.

ASSENZE – Hakan Calhanoglu ha subito un infortunio nella vittoriosa trasferta contro la Roma e non sarà disponibile né per la gara contro lo Young Boys né per il successivo impegno cruciale contro la Juventus. Oltre a lui, mancherà anche Kristjan Asllani, il naturale sostituto del turco, che non sarà in grado di scendere in campo in Svizzera ma potrebbe rientrare per la partita di campionato. Questa doppia assenza complica i piani di Inzaghi, che però potrà contare sul rientro di Piotr Zielinski, prezioso per la sua esperienza e qualità, anche se ancora non al 100% fisicamente.

Berenbruch talento emergente a centrocampo

GRANDE OCCASIONE – Con la rosa decimata, la sfida contro lo Young Boys potrebbe trasformarsi in una grande opportunità per i giovani della Primavera. Berenbruch e Aidoo avranno la possibilità di respirare l’aria della Champions League, e forse, se le circostanze lo richiederanno, anche di scendere in campo. Thomas Berenbruch, classe 2005, è una delle promesse più luminose del settore giovanile dell’Inter. Nato come esterno d’attacco, ha progressivamente affinato le sue capacità tattiche trasformandosi in un centrocampista offensivo con notevoli doti tecniche. Mancino naturale, Berenbruch è particolarmente abile in fase di manovra e offensiva, grazie a un buon controllo di palla e un ottimo senso degli inserimenti. La sua stagione con la Primavera è stata finora eccellente: in nove partite ha già messo a segno cinque gol e fornito un assist. Dopo aver impressionato in Youth League, in particolare con una doppietta contro il Manchester City, Berenbruch merita di essere convocato in prima squadra.

Aidoo esterno versatile già valutato da Inzaghi

DI SPINTA – Mike Aidoo, anche lui classe 2005, è un terzino destro di spinta di origine ghanese, ma con passaporto italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Chievo, è approdato all’Inter a 16 anni, diventando subito un punto fermo delle formazioni giovanili nerazzurre. Dalla Under 17 alla Primavera, Aidoo ha sempre dimostrato di essere un giocatore affidabile e capace di coprire tutta la fascia destra. Convocato già lo scorso anno per una partita di Champions League contro il Benfica, ha fatto tutto il ritiro estivo con la prima squadra, accumulando minuti preziosi nelle amichevoli precampionato. Mentre il settore giovanile dell’Inter continua a produrre talenti interessanti, questa situazione d’emergenza rappresenta una chance per i giovani di mettersi in luce sul palcoscenico internazionale.