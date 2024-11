Inter, chi con la Fiorentina? Inzaghi e i 3 infortunati: il punto – CdS

Domani l’Inter sfiderà la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Simone Inzaghi riflette sui tre infortunati, oggi se ne saprà di più.

TRASFERTA DIFFICILE – Trasferta ostica per l’Inter, che domani alle 18 sfiderà la Fiorentina di Raffaele Palladino. Uno scontro al vertice tra due squadre appaiate in classifica con 28 punti all’attivo, a meno uno dal Napoli capolista. Simone Inzaghi, nella rifinitura di oggi, dovrà sciogliere le riserve sui tre giocatori infortunati: Carlos Augusto, Francesco Acerbi e Davide Frattesi. Per il terzetto si tratta di problema comunque recuperabili, tant’è che non è da escluderne una convocazione. Ma il Corriere dello Sport fa ordine.

Fiorentina-Inter, il punto sull’infermeria da parte di Inzaghi

IL PUNTO – Per Carlos Augusto si tratta di un affaticamento muscolare. Non dovrebbe essere rischiato per domani a Firenze, in maniera tale da averlo a disposizione per venerdì prossimo contro il Parma a San Siro. Quanto ad Acerbi e Frattesi, entrambi si sono allenati ieri in gruppo. Ma per il difensore, che si è fatto male con il Verona subendo un’elongazione muscolare, si predica cautela. Anche qui, potrebbe prevalere la cautela. Frattesi, reduce da un’infiammazione alla caviglia, è quello che sta meglio di tutti. Dunque, per Fiorentina-Inter non dovrebbero esserci problemi.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua.