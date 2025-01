Inter, chi a centrocampo contro lo Sparta Praga? La probabile formazione

Dopo più di un mese di pausa torna la Champions League: l’Inter si prepara ad affrontare lo Sparta Praga nella capitale ceca mercoledì 22 gennaio alle ore 21, nel match valido per la 7ª giornata. Senza Hakan Calhanoglu, chi a centrocampo tra Kristjan Asllani e Piotr Zielinski? Ecco la probabile formazione di Inzaghi.

COSÌ IN CAMPO – Questa sera l’Inter scenderà in campo a Praga per affrontare lo Sparta Praga nella settima giornata della fase campionato di Champions League. Una partita fondamentale per i nerazzurri, che puntano a rafforzare la loro posizione tra le migliori otto squadre del torneo. Simone Inzaghi, con un occhio alla gestione delle energie in una fase intensa della stagione, ha studiato alcune modifiche alla formazione per fronteggiare la trasferta ceca. La buona notizia in casa Inter riguarda il progressivo rientro degli infortunati. Benjamin Pavard è ormai recuperato e potrebbe essere schierato dal primo minuto, mentre Henrikh Mkhitaryan, già in campo contro l’Empoli, potrebbe ritrovare una maglia da titolare per mettere minuti nelle gambe. Restano indisponibili Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Joaquin Correa, Di Gennaro e Acerbi, ma i loro ritorni sono attesi nelle prossime settimane.

NELLO SPECIFICO – Sommer sarà protetto da una linea difensiva composta da Pavard, favorito su Darmian, De Vrij e Bastoni. Quest’ultimo torna titolare sul centrosinistra, pronto a garantire qualità e solidità alla retroguardia. Sulle fasce, Dumfries a destra e Dimarco a sinistra saranno chiamati a coprire l’intero binario, offrendo supporto sia alla fase difensiva sia a quella offensiva. In mezzo al campo, Asllani dovrebbe partire davanti alla difesa, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Asllani è favorito su Zielinski.

Sparta Praga-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.