Inter, che gestione sceglierà adesso Inzaghi per titolari e riserve?

Dopo la sconfitta col Milan in casa Inter bisogna riflettere. Sul tavolo c’è la gestione dei giocatori scelta da Inzaghi. Nel prossimo periodo rimarrà tutto uguale?

MOMENTO DI RIFLESSIONE – La Supercoppa apre qualche giorno di riflessione in casa Inter. Riflessioni che arrivano a toccare la gestione della rosa. Inzaghi infatti fino ad ora ha seguito un piano chiaro e ripetuto. Da adesso però subentrano due fattori che possono modificare questo modus operandi. E quindi bisogna soppesare la situazione.

Inzaghi e la gestione delle partite tutte ravvicinate

SERIE DI PARTITE – Il primo è il calendario. Per un mese l’Inter avrà partite ogni tre giorni. Da Venezia, 12 gennaio, alla Juventus, 16 febbraio, sostanzialmente non ci sarà sosta. Con una novità: non sempre ci saranno le partite di coppa come infrasettimanale. La rotazione costante, scientifica, tra campionato ed altri impegni quindi non potrà proseguire. E succederà subito, con Venezia, Bologna ed Empoli nella prima settimana. Chi sceglierà Inzaghi? Come alternerà i giocatori? E qui arriviamo al secondo punto.

RISERVE DA FAR CRESCERE – Il secondo punto sono i limiti emersi in Supercoppa. Inzaghi sarà costretto a valutare due fattori: la stanchezza dei titolari, se non proprio i loro problemi fisici, e la condizione delle riserve. Il divario infatti è apparso ampio, ma è impensabile continuare a puntare solo sui primi, già spremuti. I secondi scalpitano, hanno bisogno di spazio per trovare fiducia e con questa maggiore affidabilità nei momenti clou. Fattori che richiedono di andare oltre la gestione schematica vista fino ad oggi. Come risponderà il tecnico?