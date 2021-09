Inter, c’è bisogno della migliore difesa contro il tridente del Real Madrid – TS

Inter, contro c’è il super tridente del Real Madrid formato da Hazard, Benzema e Vinicius Jr. Contro i blancos i nerazzurri avranno bisogno della miglior difesa.

CONTRO IL REAL MADRID – Quattro partite giocate in Liga, 13 gol segnati: 5 da Benzema e 4 da Vinicius. Questo il biglietto da visita del Real Madrid che questa sera affronterà l’Inter in UEFA Champions League. Ancelotti non potrà contare su Bale, ma insieme al duetto avrà a disposizione gente come Hazard, Asensio, Jovic e Rodrygo, autore del gol vittoria l’anno scorso. Per fermarli ci sarà bisogno della miglior difesa dell’Inter, quella che nelle ultime due stagioni è stata la migliore in Serie A. Secondo il quotidiano di Torino, Alessandro Bastoni ha dato ottime risposte e sarà schierato titolare con Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Al Marassi lo aveva rimpiazzato Dimarco, decisivo con una punizione dal limite, ma riaver Bastoni al fianco dei due titolari è certamente una garanzia. Proprio Bastoni dovrà aiutare de Vrij nei raddoppi su Benzema, e buttare un occhio anche su Hazard, che completerà l’attacco di Ancelotti. A sinistra spazio a Vinicius, che incrocerà Milan Skriniar.

Fonte: TuttoSport