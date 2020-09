Inter-Carrarese, si gioca ad Appiano Gentile: parziale di 2-0

Condividi questo articolo

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

Secondo quanto documentato dal profilo ufficiale “Twitter” degli ospiti, Inter-Carrarese al momento è sul punteggio di 2-0 per la squadra nerazzurra allenata da Antonio Conte (QUI la formazione ufficiale dei nerazzurri)

PARZIALE – Nessuna diretta TV o streaming per Inter-Carrarese (diversamente da quanto accaduto martedì pomeriggio in occasione della sfida contro il Lugano) ma, per fortuna, arrivano informazioni dal profilo Twitter della squadra ospite. Al momento la partita – che si sta giocando, ricordiamo, al Suning Training Centre di Appiano Gentile – è sul punteggio di 2-0 per la squadra di Antonio Conte. Anche se, purtroppo, non ci sono ulteriori informazioni su chi siano i marcatori. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.