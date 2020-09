Inter-Carrarese, la formazione degli ospiti: in campo un ex nerazzurro

Condividi questo articolo

Suning Training Centre Inter

L’Inter, tra pochi minuti, scenderà in campo contro la Carrarese per un’allenamento congiunto. Attraverso i profili social ufficiali, la squadra toscana, ha svelato la formazione ufficiale per l’incontro amichevole. In campo un ex nerazzurro

COSI IN CAMPO – Ad Appiano Gentile, tra poco, scenderanno in campo Inter e Carrarese per un allenamento congiunto. Attraverso i propri canali ufficiali, la Carrarese, ha svelato la formazione ufficiale per l’amichevole. In mezzo al campo ci sarà Thomas Schirò, prodotto del settore giovanile dei nerazzurri, attualmente in prestito alla formazione toscana. Di seguito la formazione ufficiale: Mazzini, Grassini, Rota, Murolo, Ermacora, Schirò, Pasciuti, Calderini, D’Auria, Caccavallo, Infantino.