Inter-Carrarese, Conte sperimenta: Nainggolan trequartista? – Sky

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

L’Inter, quest’oggi, scenderà in campo contro la Carrarese per un’allenamento congiunto. Antonio Conte è pronto a sperimentare varie soluzioni tattiche. Nainggolan potrebbe essere provato come trequartista. Andrea Paventi, intervenuto in collegamento su “Sky Sport” ha fornito le ultime notizie

ESPERIMENTI – Questi gli aggiornamenti di Andrea Paventi, in collegamento su “Sky Sport”: «L’Inter cerca di trovare qualcosa di diverso. L’Inter ha provato contro il Lugano il modulo con il trequartista per includere Eriksen. Non sappiamo se l’esperimento verrà ripetuto contro la Carrarese. Conte sta provando ogni soluzione per sfruttare al meglio l’ampia rosa che ha a disposizione. Possibile anche l’impiego di Sensi o di Nainggolan nel ruolo di trequartisti in un 3-4-1-2».