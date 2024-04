Inter ora in campo: le conferme anti-Milan e il programma di giornata – Sky

L’Inter inizia la sua giornata: dal campo arrivano conferme per le scelte di Inzaghi. Poi tutto il programma dei nerazzurri fino alla sfida di San Siro contro il Milan.

CONFERME – I cancelli all’esterno di Appiano Gentile quest’oggi sono praticamente semi-vuoti, soprattutto pensando a quanto ieri fossero colmi dell’amore e del calore dei tifosi dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la carica ricevuta alla vigilia del derby contro il Milan, ha ora bisogno di concentrazione per arrivare alle ore 20.45 al massimo della forma. I nerazzurri in questo momento sono in campo, per la consueta rifinitura nel giorno della partita. Proprio da lì giungono notizie, più che altro conferme, su quella che sarà la formazione dell’Inter anti-Milan preparata da Simone Inzaghi.

Inter, le scelte di campo e il programma di giornata

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

PIANO – Subito dopo la chiusura della rifinitura, poi, scatterà il programma di giornata che condurrà alla sfida di questa sera. L’Inter, infatti, dopo l’allenamento sul campo procederà col consueto pranzo. Poi ci sarà un po’ di riposo per i ragazzi di Inzaghi e, successivamente, il momento della merenda/cena. Infine, la riunione tecnica per il gruppo di Inzaghi, alla quale seguirà la partenza in pullman, dopo le ore 18.15, verso San Siro, dove ci sarà il Milan ad attendere.

Fonte: Sky Sport 24 – Andrea Paventi