Inter, cambi anche in difesa: de Vrij e Bisseck tornano dal 1’ contro il Cagliari – TS

Cambi non solo a centrocampo per l’Inter, oggi impegnata alle 18 contro il Cagliari. Inzaghi, alle prese con un calendario fitto e con l’esigenza di preservare le energie in vista del ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco, secondo Tuttosport è pronto ad affidarsi al turnover anche per quanto riguarda la difesa.

ROTAZIONI IN DIFESA – La novità principale riguarda il ritorno di Stefan de Vrij al centro della linea a tre. L’olandese prenderà il posto di Francesco Acerbi, a cui verrà concesso un turno di riposo dopo le fatiche europee. de Vrij, che ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, avrà il compito di guidare la retroguardia contro un Cagliari che farà leva sulla fisicità e la profondità in attacco. Sul centro-destra si rivedrà invece Yann Bisseck. Il giovane tedesco tornerà titolare al posto di Pavard, anche lui gestito in vista dei prossimi impegni.

Bastoni chiamato a fare gli straordinari, ma sarà gestito

CONFERMA – Inzaghi punta dunque su rotazioni mirate, senza rinunciare all’equilibrio difensivo che ha contraddistinto la squadra per tutta la stagione. Il messaggio è chiaro: turnover sì, ma senza cali di tensione.. Conferma, almeno dal primo minuto, per Alessandro Bastoni sul centro-sinistra. Il difensore azzurro è uno dei pilastri del reparto, ma lo staff nerazzurro sta valutando di dosarne i minuti: se la partita dovesse mettersi in discesa, non è esclusa una sostituzione nel secondo tempo per evitargli un carico eccessivo.

