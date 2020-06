Inter, calendario non apprezzato. Conte cambia, un titolare già in forma

Condividi questo articolo

L’Inter, nel tardo pomeriggio di oggi, ha avuto l’ufficialità del calendario di Serie A (vedi articolo). Manca ancora quello della Coppa Italia, con il ritorno della semifinale a Napoli come nuovo debutto, ma intanto è possibile fare un primo bilancio per la squadra di Conte. Secondo Luca Cilli, collegato fuori dalla sede dell’Inter per “Sportitalia Mercato”, non tutti i dirigenti sono contenti.

NUOVA PREPARAZIONE – L’Inter non è particolarmente soddisfatta del calendario della Serie A. Sportitalia fa sapere che, viste le quattro gare in undici giorni (inevitabile per la ripresa), in sede non tutti i dirigenti abbiano accolto col sorriso il programma delle partite. C’è però la Coppa Italia come ripartenza, con Napoli-Inter (il 12 o il 13 giugno, data ancora da ufficializzare) come primo passaggio e fondamentale. La sconfitta per 0-1 dell’andata costringe a dover vincere al San Paolo (segnando almeno due gol) per andare in finale, e non manca più molto. Antonio Conte, sempre secondo Sportitalia, oggi ha già cambiato la metodologia di allenamento per la nuova settimana. Ad Appiano Gentile da oggi la preparazione ha visto il pallone come grande protagonista, molto più rispetto a prima. In aggiunta c’è un giocatore che sembra essere più in forma rispetto agli altri: è Lautaro Martinez, chiamato a guidare l’Inter al rientro.