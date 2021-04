Inter-Cagliari, Young promosso! Sensi ora favorito a centrocampo?

Inter-Cagliari andrà in scena domenica alle 12:30, in vista della trentesima giornata di Serie A. Ivan Perisic non ce la farà a recuperare in tempo per una maglia da titolare, per questo motivo sarà riconfermato Ashley Young. A centrocampo Stefano Sensi al momento in vantaggio.

A CENTROCAMPO – Inter-Cagliari, Antonio Conte recupera pedine fondamentali in difesa e a centrocampo, in particolare Marcelo Brozovic, che tornerà a ricoprire il suo ruolo davanti la difesa, con Christian Eriksen nel ruolo di mezz’ala (in funzione di doppio regista). Ashley Young riconfermato a pieni voti a sinistra, dopo l’ottima prestazione messa in mostra contro il Sassuolo. Lavoro personalizzato per Ivan Perisic che nelle migliori delle ipotesi sarà disponibile in panchina. Sempre restando sulla zona centrale del campo, Stefano Sensi adesso sarebbe in vantaggio su Matìas Vecino e Roberto Gagliardini per sostituire lo squalificato Nicolò Barella.