Inter-Cagliari, Young prende quota. Biraghi in panchina? Le ultime – GdS

Verso Inter-Cagliari, le possibilità che Ashley Young giochi dal primo minuto prendono sempre più quota. Potrebbe giocare anche Danilo D’Ambrosio, da poco recuperato. Le ultime da Appiano Gentile secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”.

LE ULTIME – Inter-Cagliari domenica sarà decisiva per l’Inter per riprendere i giri e soprattutto i ritmi persi al massimo dei giri così come richiesto da Antonio Conte, dopo lo stop in casa del Lecce. Sempre più probabile l’inserimento dal 1′ del nuovo arrivato Ashley Young per la corsia di destra, vista la squalifica di Antonio Candreva e Valentino Lazaro praticamente ceduto al Newcastle (vedi articolo). A sinistra invece potrebbe giocare il recuperato Danilo D’Ambrosio, con Cristiano Biraghi in panchina. Nessuna chance per Victor Moses annunciato ieri (vedi articolo), il nigeriano ha svolto pochissimi allenamenti con i nuovi compagni. Non ci sarà Marcelo Brozovic, al suo posto Borja Valero.