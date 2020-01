Inter-Cagliari, voto 6 per Chiffi: restano dubbi su VAR e Lukaku – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, è sufficiente la prestazione di Daniele Chiffi, direttore di gara di Inter-Cagliari, ottavo di finale della Coppa Italia. Dubbi sui due episodi da VAR della serata: il gol annullato a Romelu Lukaku e il tocco di mano di Lykogiannis nell’area di rigore dei sardi su cross di Valentino Lazaro.

SUFFICIENZA “MINI” – Voto 6 per l’arbitro Daniele Chiffi per la sua direzione di gara in Inter-Cagliari, ottavo di finale della Coppa Italia vinto dalla squadra nerazzurra. Manca qualche fischio, dubbi nella scelta del VAR. Al 12′ primo episodio controverso: cross dalla destra, Romelu Lukaku stacca più in alto di tutti e trova il gol del 2-0, annullato poi dall’assistente Paganessi che subito sbandiera. In sala VAR si tracciano le righe che sembrerebbero confermare l’offside: la proiezione della spalla sembra fuori, ma di pochi centimetri. Altri dubbi nel secondo episodio del secondo tempo, quando Charalampos Lykogiannis al 22′ tiene il braccio aperto e “stoppa” un cross di Valentino Lazaro verso il centro. Sembra fallo netto, ma Di Paolo al VAR non consiglia a Daniele Chiffi di andare a rivedere al monitor l’episodio. Insomma, una sufficienza quella comminata dal famoso quotidiano sportivo italiano al direttore di gara di Inter-Cagliari, ma piuttosto stiracchiata.