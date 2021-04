Inter-Cagliari (domenica alle 12.30) sarà il lunch match della trentesima giornata di Serie A. Un impegno da non sottovalutare per i nerazzurri, per due motivi precisi.

CLASSIFICA DECISIVA – Inter e Cagliari non potranno fare a meno di giocare classifica alla mano, nel lunch match di domenica. Antonio Conte punterà ad allungare, infilando la possibile undicesima vittoria consecutiva (vedi focus). Leonardo Semplici è invece alla ricerca disperata di punti, per portare i sardi fuori dalla zona retrocessione. E questa fame di punti sarà il primo stimolo che animerà rossoblu, che nelle ultime quattro gare hanno raccolto un solo punto (2-2 in casa della Sampdoria).

DENTE AVVELENATO – Non bisogna poi sottovalutare due giocatori specifici nell’undici del Cagliari. Diego Godin e Radja Nainggolan sono due freschi ex giocatori dell’Inter, con sentimenti non proprio edificanti verso la squadra e – soprattutto – Conte (qui le parole del difensore). Il centrocampista ha inoltre uno score più che positivo quando vede i colori nerazzurri (non serve ricordare il ritorno dell’anno scorso, a San Siro).

APPROCCIO GIUSTO – Sarà quindi curioso vedere l’approccio con cui l’Inter affronterà il Cagliari. Nonostante il quarto peggior attacco del campionato (31 gol), le punte sarde sanno muoversi bene soprattutto convergendo dagli esterni. I nerazzurri dovranno continuare a blindare l’area di rigore, vanificando eventuali occasioni che possono nascere dalla distanza.