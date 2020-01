Inter-Cagliari, Vecino neanche in panchina. Mercato? Una spiegazione

Condividi questo articolo

Matias Vecino non figura tra gli elementi a disposizione di Antonio Conte per Inter-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sirene di mercato all’orizzonte? Forse si, ma potrebbe esserci un’altra spiegazione.

ESCLUSO – Matias Vecino non sarà neppure in panchina per la sfida di Coppa Italia Inter-Cagliari. Il “Corriere della Sera” aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui, tra l’uruguagio e Antonio Conte, non scorrerrebbe buon sangue ultimamente. Per questo motivo, l’ex centrocampista della Fiorentina potrebbe decidere di cambiare area già in questa sessione di mercato (QUI l’articolo). Ma dietro la sua esclusione odierna potrebbe esserci un’altra motivazione, non strettamente legata al mercato. Nella conferenza stampa post Inter-Atalanta, il tecnico salentino aveva sottolineato come l’uruguagio fosse sofferente al polpaccio, e dunque indisponibile per la sfida di sabato sera (QUI i dettagli). Probabile, dunque, che il fastidio muscolare continui ad attanagliare il centrocampista