Inter-Cagliari, turnover ragionato per Conte: in campo Esposito? – CdS

Inter-Cagliari sarà l’ottavo di finale di Coppa Italia che andrà in scena domani sera a San Siro. Antonio Conte valuta il turnover ma ragionato, così come tiene a precisare il “Corriere dello Sport”. Possibile impiego dal 1′ per Sebastiano Esposito. A centrocampo scelte forzate (vedi articolo).

VERSO INTER-CAGLIARI – Antonio Conte prepara la sfida di domani sera contro il Cagliari, tra le rivelazioni di questo campionato. Previsti almeno 25mila tifosi nerazzurri a supportare la squadra che chiude il girone di andata di Serie A da seconda in classifica a soli due punti dalla Juventus. Contro la squadra allenata da Rolando Maran, spazio a un leggero turnover ma senza sottovalutare gli avversari. Possibile chance dal primo minuto per il giovanissimo Sebastiano Esposito, che farà rifiatare solo uno tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Si dovrebbero rivedere anche Andrea Ranocchia in difesa e Valentino Lazaro sulla corsia di destra. Scelte forzate a centrocampo con l’assenza di Matìas Vecino per infortunio, e quella di Roberto Gagliardini per squalifica. Per questo motivo Borja Valero affiancherà Marcelo Brozovic, mentre il terzo sarà Nicolò Barella, assente contro l’Atalanta per squalifica. Panchina per Stefano Sensi (70′ in campo), e Alexis Sanchez, pronto a subentrare a partita in corso per rimettere minuti nelle gambe.