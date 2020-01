Inter-Cagliari, turnover ma non troppo: le scelte di Conte – GdS

In vista di Inter-Cagliari, sfida di Coppa Italia in programma questa sera, Antonio Conte non proporrà un turnover massiccio. In campo scenderanno infatti alcuni insostituibili, a fianco di altri giocatori che hanno fin qui deluso le aspettative e che hanno una chance per dimostrare di potersi meritare un posto in squadra.

POCA ROTAZIONE – Turnover, ma non troppo. La Coppa Italia resta un obiettivo reale in casa Inter, la via più facile per poter tornare ad alzare un trofeo dopo 9 anni (fu questa infatti l’ultima coppa conquistata nel 2011, in finale contro il Palermo, con la doppietta di Samuel Eto’o e la rete di Diego Milito). Una competizione che Antonio Conte non ha alcuna intenzione di snobbare e che non è mai riuscito a vincere nemmeno alla guida della Juventus.

LE PROBABILI SCELTE – Questa sera, in occasione di Inter-Cagliari, davanti a 30mila tifosi il tecnico salentino schiererà come sempre Samir Handanovic in porta. Davanti a lui difesa a tre con Andrea Ranocchia, di ritorno dopo le prime due giornate di Serie A contro Lecce e lo stesso Cagliari, Diego Godin sulla destra e Milan Skriniar sulla sinistra. Sugli esterni spazio al solito Cristiano Biraghi sulla destra, mentre sulla sinistra altra chance per Valentino Lazaro. A centrocampo ritorna titolare Borja Valero e insieme a lui scenderanno in campo l’intoccabile Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, alla prima da titolare contro la sua ex squadra. Davanti scenderà in campo un altro insostituibile, ovvero Romelu Lukaku, mentre Sebastiano Esposito lascerà rifiatare Lautaro Martinez e si giocherà una grande possibilità di fare colpo sul tecnico.