Inter-Cagliari 4-0, il tabellino della partita della 17ª giornata di Serie A

Inter-Cagliari è terminata da pochi minuti con il punteggio di 4-0: questo il tabellino della partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022.

PRIMI! – C’è una nuova capolista in Serie A: è l’Inter! Sfruttati a pieno il pareggio di ieri del Milan a Udine (soprattutto) e la sconfitta rovinosa del Napoli in casa con l’Empoli, è primo posto in classifica. Contro un Cagliari mai in partita poteva finire con un punteggio in doppia cifra, perché incredibilmente il migliore in campo è Alessio Cragno: undici parate! Nel dominio assoluto Lautaro Martinez fa doppietta e si fa respingere un rigore a fine primo tempo, poi nel secondo tempo arrivano anche le perle di Alexis Sanchez e Hakan Calhanoglu. Questo il tabellino di Inter-Cagliari.

INTER-CAGLIARI 4-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries (72′ Dimarco), Barella, Brozovic (72′ Vidal), Calhanoglu (76′ Sensi), Perisic (82′ Zanotti); Sanchez, Lautaro Martinez (72′ Satriano).

In panchina: I. Radu, Gagliardini, Vecino, Dzeko, Kolarov, Ranocchia, D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres (70′ Zappa), Godin, Carboni (82′ Obert); Bellanova, Deiola (82′ Oliva), Grassi (59′ Lykogiannis), Marin, Dalbert; Keita (70′ Pavoletti), Joao Pedro.

In panchina: Aresti, Radunovic, Altare, Pereiro, Céter.

Allenatore: Walter Mazzarri

Arbitro: Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido (Scatragli – Della Croce; Minelli; VAR Pairetto; A. VAR Ranghetti)

Gol: 29′, 68′ Lautaro Martinez, 50′ Sanchez, 66′ Calhanoglu

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Cragno, Deiola (C)

Recupero: 1′ PT, 0′ ST

Note: al 44′ Cragno (C) ha parato un rigore a Lautaro Martinez (I)