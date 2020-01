Inter-Cagliari, senza Politano Conte lancia Esposito? Le probabili scelte

Inter-Cagliari battezza l’esordio in Coppa Italia dei nerazzurri di Conte. Il tecnico leccese per gli ottavi di finale contro i rossoblù farà a meno di Politano, escluso dai convocati perché in trattative con la Roma (vedi articolo) e potrebbe lanciare dal 1′ il giovane Esposito. Di seguito la probabile formazione nerazzurra

INDISPONIBILI – Inter–Cagliari, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, andrà in scena stasera a San Siro alle ore 20.45. Il tecnico nerazzurro Antonio Conte dovrà fare a meno degli infortunati Danilo D’Ambrosio e Kwadwo Asamoah, lo squalificato Roberto Gagliardini e anche di Matteo Politano, al centro di uno scambio di mercato con Leonardo Spinazzola della Roma.

CHANCE DA TITOLARE – L’assenza di Politano potrebbe far accrescere le chance dal 1′ per Sebastiano Esposito, che andrebbe a giocare accanto a uno tra Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Molto più probabile che a rifiatare sia il belga e non l’argentino.

Per il resto, Handanovic dovrebbe essere regolarmente tra i pali. In difesa spazio a Ranocchia con Skriniar e Bastoni. In mezzo si rivede Barella dopo la squalifica contro l’Atalanta, presente il solito Brozovic con Borja Valero e sugli esterni Biraghi e Lazaro. Quest’ultimo dovrebbe sostituire Candreva.