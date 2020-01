Inter-Cagliari senza Candreva. Conte lancia subito Young dal 1′?

Condividi questo articolo

Inter-Cagliari si giocherà per la seconda volta quest’anno, dopo la sfida in Coppa Italia vinta dai nerazzurri, ecco quella in campionato valida per la 21esima giornata di Serie A 2019-2020. Antonio Conte dovrà fare a meno di Antonio Candreva perché diffidato contro il Lecce si è fatto ammonire al minuto 32, chance per Ashley Young da titolare?

SENZA ESTERNI – Inter-Cagliari crea già qualche grattacapo in più ad Antonio Conte, che dovrà fare a meno di Antonio Candreva perché squalificato, per somma ammonizioni. L’Inter mentre valuta il ritorno di Danilo D’Ambrosio infortunato, lavora sul mercato per mettere a disposizione del tecnico anche un altro attaccante. In vista della prossima sfida di campionato però, se Conte non dovesse recuperare D’Ambrosio, potrebbe lanciare Ashley Young subito da titolare, considerando anche la situazione legata a Valentino Lazaro in uscita. Sarà una settimana decisiva questa, per capire le condizioni dell’italiano e intanto lavorare sui meccanismi tecnico-tattici dell’ex Manchester United, anche se, come già detto dallo stesso tecnico in conferenza prima di Lecce-Inter, gli esterni sono quelli che devono imparare meno cose per quanto riguarda il suo stile di gioco.