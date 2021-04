Inter-Cagliari, Semplici recupera Nandez in formazione. Tre ex, col dubbio

Inter-Cagliari si giocherà domani alle ore 12.30. Per la partita, fondamentale sia per la zona alta sia per quella bassa della classifica, Semplici recupera Nandez dall’infortunio: l’uruguayano sarà in formazione, ma cambia il portiere.

LA NOVITÀ – Per Inter-Cagliari i positivi rossoblù non sono aumentati dopo il portiere Alessio Cragno, alle prese col Coronavirus dal giorno di Pasquetta. Un problema in più per Leonardo Semplici, che arriva da tre sconfitte consecutive ed è in una situazione pesantissima di classifica, col terzultimo posto. Domani debutto in Serie A per Guglielmo Vicario: il portiere ex Venezia e Perugia in stagione ha giocato soltanto in Coppa Italia, peraltro risultando sempre fra i protagonisti nelle tre presenze contro Cremonese, Verona e Atalanta. Allarme rientrato per Nahitan Nandez, che il Cagliari ha tenuto a parte negli allenamenti solo per una contusione, come confermato in conferenza stampa (vedi articolo): sarà regolarmente titolare domani.

TRE EX – Nel Cagliari che domani sarà ospite dell’Inter ci saranno tre dal passato nerazzurro, ma non è ancora sicuro quali. I due certi sono Diego Godin e Radja Nainggolan, quest’ultimo autore dell’1-1 nel precedente della scorsa stagione al Meazza. Poi uno fra Alfred Duncan (favorito) e Gabriele Zappa (che in prima squadra non ha mai giocato, solo in Primavera). Il terzo centrale, visto l’infortunio di Luca Ceppitelli, dovrebbe essere Sebastian Walukiewicz visto che Ragnar Klavan ha fatto molto male nelle ultime uscite, e il tecnico rossoblù ha fatto capire che un cambio modulo (dal 3-5-2 base) sarà visibile solo a gara in corso. Daniele Rugani completa il pacchetto arretrato, Razvan Marin è l’altro interno e Charalampos Lykogiannis va a sinistra. Poi, col miglior marcatore Joao Pedro, più Leonardo Pavoletti di Alberto Cerri. Questa la probabile formazione di Semplici per Inter-Cagliari: Vicario; Walukiewicz, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.