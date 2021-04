Inter-Cagliari, Semplici recupera Nandez. Dubbi in attacco – SM

Inter-Cagliari è in programma domani alle 12:30. La squadra di Semplici cerca importanti punti salvezza a San Siro. Il tecnico recupera l’uruguayano Nandez per la sfida. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Inter-Cagliari è in programma domani alle 12:30. La squadra di Semplici cerca, a San Siro, punti importanti in chiave salvezza. Il tecnico dei rossoblù, protagonista questo pomeriggio della conferenza della vigilia, può sorridere: Nandez è recuperato per la sfida all’Inter. L’uruguayano partirà titolare a destra, nel 3-5-2 disegnato dal tecnico: a completare il reparto mediano ci saranno Nainggolan, Duncan e Marin in mezzo, con Lykogiannis sulla sinistra. In difesa pronto Godin, Rugani e Walukiewicz con il giovanissimo Vicario tra i pali. Dubbi in attacco: accanto a Joao Pedro ci sarà uno tra Pavoletti, Cerri e Simeone.